Zihinsel engelli kişi cezaevinden tahliye olduktan sonra kayboldu

Adana'da bir kişi, cezaevinden tahliye edildikten sonra sırra kadem bastı. Ailesi, 34 gündür haber alamadıkları şahıstan gelecek umutlu haberi bekliyor.

Kahramanmaraş'ın Göksu ilçesinde ikamet eden yüzde 80 zihinsel engelli 50 yaşındaki Erdan Türk, Ağustos ayında yaşadığı köyde meydana gelen kavgada bir vatandaşı kürek sapıyla yaraladı. İddiaya göre; olay sonrası jandarma ekipleri, Türk'ü gözaltına aldı. Türk, Göksun'daki cezaevinin depremde hasar alması üzerine Adana'daki cezaevine gönderildi. Türk, burada Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan testlerde Erdan Türk'ün zihinsel engelli olduğu tespit edildi ve savcılık emriyle 22 Kasım günü cezaevinden tahliye edildi. Zihinsel engelli şahıs, cezaevinden tahliye edildikten sonra kayıplara karıştı. Türk'ün dayısı olan ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Ali Kılınç, 22 Kasım'dan bu yana zihinsel engelli olan yeğeninden haber alamıyor. Bir ay boyunca Adana'yı didik didik gezen Kılınç, yeğeni ile ilgili hiçbir ipucu bulamadı. Kılınç, yeğenini görenler veya bilgisi olan kişilerin emniyet güçlerine ihbarda bulunmasını istiyor. 34 gündür kayıp olan Erdan Türk için polis ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor.

"Umarım ailesine kavuşturarak bir mutluluk yaşarız"

Yüzde 80 zihinsel engelli olan yeğeninin hayatta olup olmadığına dair endişesi olan dayı Ali Kılınç, "Yeğenim için devlet var gücüyle arama çalışmalarına devam ediyor. Basın aracılığıyla görenlerin insaniyet namına emniyet güçlerine veya bizlere haber vermelerini istiyoruz. İnşallah basın aracılığıyla yeğenimi buluruz. Umarım bir an önce bu sevince bizi kavuşturursunuz. Annesine ve kardeşlerine kavuşturarak bir mutluluk yaşarız" dedi. - HATAY