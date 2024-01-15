Yüksekova'da Pul Biber Poşetlerinde Gizlenmiş Eroin Ele Geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan aramada pul biber poşetlerinin içine gizlenmiş 2 kilo 45 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce Yüksekova ilçemizde yapılan rutin kontrollerde narkotik madde arama köpeği Fox ile bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 şahsın valizinde şeffaf pul biber poşetlerinin içine gizlenmiş vaziyette 4 ayrı paket halinde daralı ağırlığı 2 kilo 45 gram olan eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı" denildi. - HAKKARİ