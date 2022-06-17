Yozgat'ta demir madeni yüklü vagon devrildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat'ta demir madeni yüklü vagon devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yozgat'ta demir madeni yüklü vagon devrildi

Kayseri-Yeşilhisar/Karabük seferini yapan ve demir madeni taşıyan yük treninin Yozgat'ın Şefaatli ilçesi girişinde vagonlarından bir tanesinin devrilmesi sonucu tren hattı ulaşıma kapandı.

Kayseri-Yeşilhisar/Karabük seferini yapan ve demir madeni taşıyan yük treninin Yozgat'ın Şefaatli ilçesi girişinde vagonlarından bir tanesinin devrilmesi sonucu tren hattı ulaşıma kapandı.

Meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken Yozgat Valisi Ziya Polat, Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Vali Ziya Polat, Ankara'dan Diyarbakır'a giden ve tren hattının kapanması sonucu yolda kalan yolcularla görüştü. Vali Polat, ekiplerin çalışmaları sonucunda tren hattının açılarak en kısa sürede yolcuların mağduriyetinin giderileceğini söyledi. Vali Polat, "Devletimizin tüm kurumları burada. Sizleri mağdur etmeyeceğiz, gerekirse sizleri burada misafir ederiz." dedi.

Kaza nedeniyle güzergahtaki tren seferleri geçici olarak durduruldu. Devrilen vagonun kaldırılması için çalışma başlatıldı. Ankara-Diyarbakır seferi yapan trendeki yolcular da otobüslerle Kayseri'ye gönderildi. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilhisar Şefaatli Kayseri Yozgat 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title