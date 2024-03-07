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Yozgat'ta DEAŞ Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

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Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçları ile mücadele çalışması çerçevesinde DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Irak uyruklu 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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