Yozgat'ta Bizans dönemine ait 29 parça tarihi eser ele geçirildi

Yozgat'ta Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 29 parça tarihi eser ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akdağmadeni ilçesinde bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satmak için Yozgat'a geleceği bilgisine ulaştı. Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda şüpheli H.İ.E.'nin aracını durduran jandarma ekipleri, 18 adet Bizans dönemine ait sikke, 6 obje, 4 yüzük ve 1 mühür olmak üzere toplam 29 adet tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki sikke ve objeler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken şüpheli H.İ.E. hakkında adli işlem başlatıldı. - YOZGAT