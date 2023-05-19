Yolun karşısına geçmek isteyenlerin karga ile imtihanı kamerada Trafik ışıklarına konan karga, karşıya geçmek isteyenlere rahat vermedi Antalya'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen vatandaşlar, bir karganın saldırısına uğradı.

Yolun karşısına geçmek isteyenlerin karga ile imtihanı kamerada

Trafik ışıklarına konan karga, karşıya geçmek isteyenlere rahat vermedi

ANTALYA - Antalya'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen vatandaşlar, bir karganın saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi. Karayolu üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen vatandaşlar, trafik ışıklarına konan bir karganın saldırısına uğradı. Yaşadıkları karşısındaki şaşkınlığı yüzüne yansıyan bir vatandaş, karşıya geçmekte zorlandı. Başka bir kişi ise kargadan araçların arasından koşarak kurtuldu. Vatandaşların karga ile imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı.