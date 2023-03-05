Yoldan çıkan akaryakıt tankeri yan yattı 3. Sayfa Haberleri Yoldan çıkan akaryakıt tankeri yan yattı Afyonkarahisar'ın Bolvadin-Emirdağ karayolunda yoldan çıkan akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yoldan çıkan akaryakıt tankeri yan yattı AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin- Emirdağ karayolunda yoldan çıkan akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Kapaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ş.Ç. İdaresindeki 34 BGU 554 plakalı tanker Bolvadin Emirdağ karayolu Kapaklı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar yolcu R.B.K.'yi Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, tankerin sürücüsü Ş.Ç.'yi ise Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılar tedavi altına alınırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar Emirdağ 3. Sayfa Haberler

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