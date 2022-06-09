Caddede araba çarpan çocuk metrelerce savruldu, annesi sinir krizi geçirdi - Haberler

Esenyurt'ta önceki pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde oynayan küçük bir çocuk, aniden yola fırlayarak karşıya geçmek istedi. Çocuğun yola atladığını gören bir sürücü frene bassa da duramadı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce ileriye savrulan çocuk hafif şekilde yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazanın ardından olay yerine gelen küçük çocuğun annesi ise sinir krizi geçirirken, çocuk kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o kaza anları ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ŞOFÖR ERKENDEN FARK ETMİŞ"

Kazayı anlatan esnaf Ercan Demir, "Ben Pazar günü ofiste otururken kaza sesi duydum. Aşağı inip baktığımda ufak bir çocuğa araba çarptığını gördüm. Allahtan şoför çocuğu erkenden fark edip frene basmış. Kazanın ardından zaten hemen ayağa kalkıp koşmaya başladı çocukta. Ciddi bir yaralanması olmadı. Kazanın ardından ise çocuğun annesi geldi. Kadın sinir krizi geçirerek şoföre bağırdı. Biz biraz sakinleştirdik, böyle olayların olabileceğini söyledik. Ardından da çocuk kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı" dedi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa