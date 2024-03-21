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Yıldırım'da Okul Yakınındaki İşletmede Kaçak Sigara Operasyonu

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Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir işletmenin yakınında bulunan okullardaki öğrencilere kaçak sigara sattığını tespit etti. Ekipler, işletme sahibine idari para cezası uyguladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele edilmesine yönelik yapılan operasyonlar çerçevesinde alınan ihbarı değerlendiren Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Karapınar Mahallesi'nde bir işletmenin yakın çevresinde bulunan okullardaki öğrencilere ve vatandaşlara kaçak sigara sattığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, A.T. (59) ve M.T.'ye (33) ait işletmede çok sayıda kaçak malzeme ele geçirdi. Ekipler, işletmeye yaptıkları operasyonda bandrolsüz olarak satılan ve yaklaşık değeri 1 trilyon 30 bin lira olan 24 bin 100 adet çeşitli marka sigara, 75 bin 499 adet makarona tütün basılmış sigara, 41 kilogram kıyılmış tütün, 38 bin 600 adet boş makaron, 58 bin 50 adet sigara kağıdı, 22 bin 540 adet sigara filtresi, 19 adet puro, 30 adet elektronik sigara ve 23 adet elektronik sigara likidi ele geçirdi. Bandrollü olarak satılan 69 bin 200 adet çeşitli marka makaron, 19 kilogram çeşitli marka tütün ve 82 adet çeşitli marka nargile tütünü ele geçirildi. Faturasız olarak satılan 6 adet bluetooth kulaklık ve 10 adet iPhone şarj aletine de el koyan ekipler, şahıslar hakkında adli tahkikat başlatarak 83 bin 709 lira idari para cezası kesti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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