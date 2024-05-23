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Yenişehir'de Öğlen Saatlerinde Yağan Dolu Üreticileri Korkuttu

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde öğlen saatlerinde yağan dolu üreticileri korkuttu. Dolu yağışının kısa ve seyrek olması nedeniyle ürünlerin zarar görmediği belirtildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde öğlen saatlerinde yağan dolu üreticileri korkuttu.

Öğlen saatlerinde başlayan dolu yağışı Yenişehir ilçesi Köprühisar mevkiinde etkisini gösterdi. Dolu yağısı sonrası konuşan üreticiler, "Kısa ve seyrek yağdı. Yağış etkisini gösterseydi çok sayıda ürünümüz zarar görebilirdi" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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