Yedigöller Milli Parkı yolu ulaşıma kapatıldı

BOLU - Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nda etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımın sağlandığı yol ulaşıma kapatıldı.

Şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller Milli Parkı'nda dün gece saatlerine kadar kar yağışı etkili oldu. Etkili olan kar yağışı sebebiyle Yedigöller Milli Parkı'nda kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı. Kar ve buzlanmanın olduğu milli parka ulaşımın sağlandığı kara yolu molozlarla kapatıldı. Bolu Valiliği tarafından alınan karar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gerekli işaretlemeleri yaparak yolu kapattı. Doğa harikası Yedigöller'e ulaşım Mengen ilçesinden sağlandığı belirtildi.

Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, "Bolu-Yedigöller yolu yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kapalıdır. Ulaşım Mengen güzergahından sağlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.