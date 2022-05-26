Yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Eskişehir'de yasa dışı bahis oynayanlara yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis oynayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda M.K. ve Y.Y. isimli 2 şüpheli yakalandı. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda; banka kartları, cep telefonları ve taşınabilir bellekler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa