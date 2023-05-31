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Yaralı genç kurtarılamadı

Yaralı genç kurtarılamadı

3. Sayfa Haberleri

Gökova-Köyceğiz karayolunda meydana gelen kazada kamyoneti arkadan çarpması sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Gökova- Köyceğiz karayolunda meydana gelen kazada kamyoneti arkadan çarpması sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

03 ABA 144 plakalı motosiklet sürücüsü Cüneyt Aysan, Köyceğiz istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden Özay Alabaz yönetimindeki 48 EK 015 plaka kamyonete çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile sürüklenerek karayolundaki refüjlerin demir bariyerine çarparak durabilen motosiklet sürücüsü ağır yaralanan Cüneyt Aysan, yapılan tüm tıbbi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaşamını yitiren Cüneyt Aysan'ın Denizli Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi Kemer Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Köyceğiz Gökova 3. Sayfa Haberler

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