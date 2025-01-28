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Yangında Yanan Paranın 363 Bin Liralık Kısmı Kurtarıldı

Yangında Yanan Paranın 363 Bin Liralık Kısmı Kurtarıldı
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Karaman'da bir metal atölyesinde çıkan yangında 1 milyon lira zarar gören esnaf, Merkez Bankası'na yaptığı müracaat sonucu 363 bin liralık bölümünü kurtardı. Yangın sonrası Karaman Valisi ve Ziraat Bankası'nın desteğiyle paranın bir kısmının geri alınması sevindirici bir gelişme oldu.

Karaman'da metal atölyesinde çıkan yangında 1 milyon lirası yanan esnaf, Merkez Bankası'na yapılan müracaatta yanan paralardan 363 bin liralık kısmının kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Hamidiye Mahallesi Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi 733. Sokak'taki metal atölyesinde 15 Aralık 2024'te çıkan yangında sac kovada bulunan 1 milyon liraya yakın parası yanan atölye sahibinin yardımına Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli yetişti. Vali Çiçekli olaydan birkaç gün sonra atölyeye gelerek incelemelerde bulundu. Yanan paranın bir kısmının kurtarılması için Ziraat Bankası Karaman Merkez Şube Müdürü Hasan Örün ile görüşmeler sağlandı. Banka Müdürü Örün ile Merkez Bankası'na müracaat eden Ali Ün, yanan paralardan geriye kalan kısımlar üzerinde yapılan incelemenin ardından parasının 363 bin liralık kısmını geri aldı.

"Paranın 363 bin liralık kısmı kurtuldu"

Yangının yaşandığı günü ve sonrasında yaşananları anlatan atölye sahibi Ali Ün, "15 Aralık 2024 Pazar günü sabah saatlerinde dükkanıma geldiğimde yangın vardı. Hemen müdahale edip itfaiyeyi aradık. Yangın söndükten sonra bir kovada sakladığım 1 milyon lira kadar nakit paramın da yandığını fark ettik. Yangından birkaç gün sonra Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli atölyemizi ziyaret etti. Yanan paranın bir kısmının kurtarılması için Ziraat Bankası Müdürü Hasan Örün ile birlikte Merkez Bankası'na paralarımı göndermem için çok yardımcı oldu. Allah onlardan razı olsun. Yangın sonrasında da Valimiz Mehmet Fatih Çiçekli ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan sürekli ziyaretime geldiler, halimi sordular, arkamda durdular. Bu süreçte beni arayan eş-dosttan da Allah razı olsun" dedi.

Merkez Bankası'nın böyle bir uygulamasının olduğunu bilmediğini anlatan Ali Ün, "Valimiz sayesinde öğrendik ve paranın 363 bin liralık kısmı kurtuldu. Dükkanı açtığımızda içeride yoğun duman ve alevler vardı. Yangın söndükten sonra içeriye baktık. Mushaf-ı Şerif zarar görmemiş, naylon kılıfı bile yanmamıştı. Bu olay hepimiz için bir ibret oldu. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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