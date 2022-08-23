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Muğla haberi | Marmaris'te yanan tekne küle döndü

3. Sayfa Haberleri

Muğla haberi: Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt sahilinde bot ve teknelere yakıt taşıdığı öğrenilen bir tekne yanarak kül oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt sahilinde bot ve teknelere yakıt taşıdığı öğrenilen bir tekne yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Karacasöğüt sahilinde bekleyen bir tekneden alevler yükselmeye başladı. Karacasöğüt sahilinden denizdeki bot ve teknelere akaryakıt taşıdığı ileri sürülen teknedeki yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi

Sahilde bağlı olduğu düşünülen teknedeki yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün bölgede konuşlu ekipleri müdahale etti. Orman ekiplerinin müdahalesine rağmen alev alan ahşap tekne tamamen yandı.

Yangın sırasında teknede yakıt tankının bulunmadığı öğrenildi.

(Bekir Tosun - Mustafa Altar Zeyhan-Güldemet Kızıl/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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