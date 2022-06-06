Yalova'da kaçak göçmenler yakalandı - Haberler

Türkiye üzerinden yurtdışına kaçmak isteyen ve kamyon ile Yalova üzerinden Ege'ye gittikleri belirtilen 30 göçmen yakalandı.

Bindikleri kamyonun Altınova ilçesi Tavşanlı beldesi civarında otoyol üzerinde arızalanması sonucu 30 kaçak göçmen kamyondan inerek kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri ulaştı. Bindileri kamyonun arızalanmasının ardından kaçan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Altınova ilçesi Tavşanlı beldesi mevkisinde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda dün arızalanan kamyondan ormanlık alana kaçan düzensiz göçmenleri yakalamak için jandarma ve emniyet ekipleri ile diğer yetkili ekiplerince başlatılan çalışma tamamlandı. Ekiplerin sabah saatlerine kadar yaptığı çalışma sonucu araçtan inerek kaçan 30 düzensiz göçmen yakalandı. Yalova'nın Altınova İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler hakkında İl Göç İdaresi tarafından geri gönderme işlemleri devam ediyor. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa