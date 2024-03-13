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Yabancı Uyruklu Şahsın Midesinde 742 Gram Metamfetamin Bulundu

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Elazığ'da yapılan operasyonda, durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu bir şahsın midesinden 97 parça halinde 742 gram metamfetamin çıktı. Uyuşturucu doğal yollarla çıkartılırken şahıs tutuklandı.

Uyuşturucu maddeyi midesinde saklamış

Yabancı uyruklu şahsın midesinde 97 parça halinde 742 gram metamfetamin tespit edildi

Midedeki uyuşturucu doğal yollarla çıkartılırken şahıs tutuklandı

ELAZIĞ - Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın midesinden 97 parça halinde 742 gram metamfetamin çıktı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik 9 Mart 2024'te çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, sınır illerinden Türkiye'ye giriş yapan ve akabinde yolcu otobüsü ile İstanbul'a gitmekte olan yabancı uyruklu 1 şüpheli şahsın Elazığ'da üst araması gerçekleştirildi. Yapılan aramada, 21 parça halinde 168 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Polis ekiplerince şüpheli şahsın midesinde uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilerek Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan iç beden muayenesi neticesinde 97 parça halinde 742 gram metamfetamin maddesi olduğu tespit edildi. Uyuşturucu, mide ve bağırsaktan doğal yollarla çıkartıldı. Şahıstan toplamda 118 parça halinde 910 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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