Virajı alamayan minibüs takla attı: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Virajı alamayan minibüs takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Virajı alamayan minibüs takla attı: 2 yaralı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde virajı alamayan minibüsün takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde virajı alamayan minibüsün takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Derecik-Şemdinli karayolu üzerindeki Öğrencik köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 EV 118 plakalı Ford Max markalı minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı virajı alamayarak takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Minibüs, Hakkari, Derecik, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title