Virajı alamayan minibüs takla attı: 2 yaralı

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde virajı alamayan minibüsün takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Derecik-Şemdinli karayolu üzerindeki Öğrencik köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 EV 118 plakalı Ford Max markalı minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı virajı alamayarak takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa