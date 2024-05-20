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Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 57 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

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Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 37 PKK/KCK üyesi ve 20 FETÖ/PDY üyesi olmak üzere toplam 57 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 57 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "13 - 19 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 37, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 20 şahıs olmak üzere toplam 57 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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