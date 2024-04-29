Van'da Jandarma Operasyonu: 13 Kişi Tutuklandı
Van'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranan 13 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 77 kişi yakalandı.
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 13 kişi tutuklandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 22- 28 Nisan 2024 tarihleri arasında 2 bin 9 devriye icra edildiği, 75 bin 156 şahıs ve 72 bin 458 aracın kontrol edildiği belirtildi. Açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 24, hırsızlıktan 5, terör suçundan 3 ve diğer suçlardan 45 şahıs olmak üzere toplam 77 şahıs yakalanmış olup 13'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN