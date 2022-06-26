Van'da 3 ayrı yere yıldırım düştü: 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da 3 ayrı yere yıldırım düştü: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Van'da 3 ayrı yere yıldırım düştü: 3 yaralı

Van merkez, Çaldıran ve Gürpınar ilçelerine yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Van merkez, Çaldıran ve Gürpınar ilçelerine yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Van'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle otogar kavşağına bir vatandaşın üzerine yıldırım düştü. Yaralanan vatandaş, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan aynı saatlerde Çaldıran ve Gürpınar ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title