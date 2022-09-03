Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üzerinde kılıç taşıyan şahıs Güven Timleri'nden kaçamadı

3. Sayfa Haberleri

Üzerinde kılıç taşıyan şahıs Güven Timleri'nden kaçamadı

Kayseri'de Güven Timleri tarafından yapılan kontrollerde parkta oturan bir kişinin üzerinden 44 cm uzunluğunda kılıç çıktı.

Kayseri'de Güven Timleri tarafından yapılan kontrollerde parkta oturan bir kişinin üzerinden 44 cm uzunluğunda kılıç çıktı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, park içerisinde oturan 2 şahıs üzerinde yapılan kontrollerde S.M.'nin üzerinden yaklaşık 44 cm uzunluğunda saplı kılıç buldu. S.M.'nin yanında bulunan B.D.'nin üst aramasında ise 2 adet yaklaşık 20 cm uzunluğunda sustalı bıçak bulundu.

Ekipler tarafından materyallere el konulurken, şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Kayseri 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title