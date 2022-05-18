Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Haberler

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Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'de 3 ayrı ilçede yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de 3 ayrı ilçede yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Gebze, İzmit ve Körfez ilçelerinde yapılan çalışmalarda 30 gram metamfetamin, 11,7 sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanıldığı değerlendirilen rulo halde alüminyum folyo, ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi. Operasyon neticesinde toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 3'ü serbest bırakılırken Ö.G., M.E.H., S.D., Ö.A. ve N.Y. isimli 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Haberler

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