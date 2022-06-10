Uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı - Haberler

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Uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

Şarkışla da Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonlarla uyuşturucuya göz açtırmıyor.

Şarkışla da Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonlarla uyuşturucuya göz açtırmıyor.

Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbarat çalışmaları neticesinde üzerinde uyuşturucu madde bulunduran şahısları suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerine bağlı Atik isimli narkotik köpeği ve Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sanayi girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 10 gr. Metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler Ö.Ç (40), İ.P (33) ve S.İ (35) Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli işlemler başlatılmak üzere adli makamlara sevk edildi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Şarkışla Jandarma 3. Sayfa Haberler

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