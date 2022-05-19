Uşak'ta bin 815 araç sürücüsüne para cezası kesildi - Haberler

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Uşak'ta bin 815 araç sürücüsüne para cezası kesildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uşak'ta bin 815 araç sürücüsüne para cezası kesildi Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 815 sürücüye idari para cezası kesilirken, 19 araç da trafikten men edildi.

Uşak'ta bin 815 araç sürücüsüne para cezası kesildi

UŞAK - Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 815 sürücüye idari para cezası kesilirken, 19 araç da trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 11 bin 147 araç kontrol edildi. bin 815 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 19 araç da trafikten men edildi.

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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