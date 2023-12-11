Ünye'de silahlı saldırıya uğrayan adam yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, kaldırımda sandalyede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan adam yaralandı. Şahsın, 16 ay önce de yine silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Ordu'da 1 kişi, 16 ay sonra yeniden silahlı saldırıya uğradı... O anlar kamerada

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde, kaldırımda sandalyede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan adam yaralandı. Şahsın, 16 ay önce de yine silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Olay, Liseler Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önündeki kaldırımda sandalye üzerinde oturan Turgay Uysal'a (48), tali yoldan çıkarak ilerleyen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçtan peş peşe ateş edildi. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Turgay Uysal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde 11 adet boş kovan bulundu

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda olay yerinde 11 adet boş kovan bulundu. İlçede geniş güvenlik önlemleri alan polis, silahlı saldırıda kullanılan hafif ticari aracı Atatürk Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay ayı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay yerinden geçmekte olan hafif ticari araç içerisinden bir kişinin peş peşe Turgay Uysal'a ateş ettiği görüldü.

16 ay önce de silahlı saldırıya uğradı

Turgay Uysal, 21 Temmuz 2022 tarihinde bir kişinin silahlı saldırısında tekrar yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.