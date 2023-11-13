Ünye'de köprüden düşen kadın hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte arabada oturduğu sırada dışarı çıkan ve köprüden düştüğü iddia edilen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın şüpheli olduğunu düşünen polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ordu'da şüpheli ölüm: Arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte arabada oturduğu sırada dışarı çıkan ve köprüden düştüğü iddia edilen kadın hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Gürecülü Mahallesi Yazkonağı Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Gülseren Ateş köprüden aşağı düştü. Düşme sonrası ağır yaralanan kadın bir arkadaşının yardımıyla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın yaşandığı bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kadının ölümünün şüpheli olduğu bildirildi. Kadının ölüm nedeni araştırılırken, polis ekipleri konuyla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kadının cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.