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Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: 353 gözaltı! Şok detaylar ortaya çıktı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen aralarında kamu personelinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyon yapılan restoran zincirinin Maydonoz Döner olduğu ve örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği ortaya çıktı.

Antalya merkezli 31 şehirde yapılan operasyonda, aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, Maydonoz Döner firması üzerinden terör örgütüne para aktardığının saptandığını bildirdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, Maydonoz Döner'in sahiplerinin de olduğu ifade edildi.

"İSİM HAKKI USULÜ İLE FAALİYET GÖSTERİYOR"

Operasyonda adı geçen Maydonoz Döner'in, isim hakkı usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesinde FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şüphelilere, bedel karşılığında resmi ortaklık verdiği ifade edildi.

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: 353 gözaltı! Şok detaylar ortaya çıktı

"ÖRGÜT REFERANSI OLMADAN ORTAKLIK YOK"

Bakan Yerlikaya, "Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları, şubelerin örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı tespit edildi." dedi.

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: 353 gözaltı! Şok detaylar ortaya çıktı

"ŞİRKET YURT DIŞINDA BAYİLİKLERLE BÜYÜDÜ"

Yerlikaya, "Şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi ve haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı." bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı şunları aktardı:

"Ayrıca MASAK tarafından yapılan incelemelerde; şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği,

Bu paraların 'ürün satın alımı' olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği,

Aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları,

Yapılan çalışmalarda iltisaklı şahısların örgüte bağlılığını artırmak için "kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması" talimatı verildiği,

Şirket ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara ise 'işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu ve örgütle bağlantılı şahıslara para gönderme, örgüte bağlılığını artırma gibi görevleri olduğu' şeklinde konuşmalar yapıldığı tespit edildi."

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: 353 gözaltı! Şok detaylar ortaya çıktı

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: 353 gözaltı! Şok detaylar ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (39)

Haber Yorumlarımehmet:

cami cemeati haricinde ne kadar tarikat ve cemaat var kapatılıp mal varlıklarına el konulmalı.

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Haber Yorumlarıufo:

aferin size Apoyu çıkarın eline kalemden başka birşey almamışları içeri atın bu yaptıklarınızın hepsi AİHM den dönüyor ülkemizi mahkum ettiriyorsunuz böyle yaparak ülkeyide huzuruda bitirdiniz yazıklar olsun

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Haber YorumlarıZAFER ÖZKAN:

Bu döner zincirinin adı yok mu? Haberi yayınlıyorsunuzda ismi neden paylaşmıyorsunuz?

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Fetö nün devletin içinde hüküm sürdüğü zamanlarda bir eli yağda bir eli bal da olanlar. Şimdi sefillik çektiği için tırmalıyor o günlere dönmek için hükümete saldırıyor da artık geçti. kendinize yeni bir sayfa açın. bırakın intikam işini falan Ak parti de gider Yeşil parti gelir. Ama sizi de bitirip yok eden Ak parti ye helal olsun unutulmayacak

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Fetonün siyasi ayagına dokunun siz önce

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Haber YorumlarıQuantum:

fetöyle mücadelede gevşemeye yer yok derler ama mecliste siyasi ayağı araştırılsın dendiğindede önergeleri minik ortakla birlikte reddederler. Padişahım çok yaşaaaaaaa

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Haber YorumlarıSeko Seko:

Fetöyü sevmem hatta onlar dini yapı gibi görünen masonik bir oluluşumdur çok tanıdım neyse konu bu degil konu bu şirker 200.300 şubeye ulaşana kadar neredeydiler

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Her şeye maydanoz olursanız böyle olur ahahahaah

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Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

Fotu taib ve tasmalıları iş başında :D allahın varsa fotu çocukları .egemen bağışa. bekir bozdağa .melih gökçek'e ayar çek arab irecep.

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Haber YorumlarıCengiz Yurdakul:

Maydonoz Döner

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