Ümraniye'de metro şantiye alanında 2 bina çöktü

Ümraniye'de metro şantiye alanı etrafında bulunan 2 bina çöktü. Konuya ilişlin İstanbul Valiliği açıklamada bulundu.

Ümraniye Elmakent Mahallesi'nde metro şantiye alanı etrafında bulunan biri 3 biri 4 katlı olan 2 binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, "Binaların boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Binalar çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL