Umman ticaret gemisi Yemen'de kayboldu - Haberler

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Umman ticaret gemisi Yemen'de kayboldu

Umman ticaret gemisi Yemen'de kayboldu

Yemen'in Sokotra Adası açıklarında içerisinde 4 mürettebatın bulunduğu Umman'a ait ticaret gemisi kayboldu.

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Yemen'in Sokotra Adası açıklarında içerisinde 4 mürettebatın bulunduğu Umman'a ait ticaret gemisi kayboldu.

Sokotra Vali Yardımcısı Raid Mohammad Al-Juraibi yaptığı açıklamada, Yemen'in El- Mahra şehrindeki Nishtun limanından yola çıkan Umman'a ait 485 numaralı geminin motorunun arızalanması sonucu Sokotra Adası'nın 60 kilometre açıklarında kaybolduğunu ve 4 mürettebatla iletişimin kesildiğini açıkladı. Vali Yardımcısı Raid Mohammad Al-Juraibi, denizcilerin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatılması çağrısında bulundu.

(Muhammet Errumeym - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yemen 3. Sayfa Güncel Haberler

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