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Ümit Özdağ'a sert tepki

3. Sayfa Haberleri

Ümit Özdağ'a sert tepki

Suriyeliler ile ilgili açıklamaları ile bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Karkamış'ta siyasi açıklamalarını sürdürdüğü esnada vatandaşların tepkisi ile karşılaştı.

Suriyeliler ile ilgili açıklamaları ile bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Karkamış'ta siyasi açıklamalarını sürdürdüğü esnada vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. İlçede PKK'lı istemediklerini belirten vatandaşlar, Ümit Özdağ'ı ilçeden kovdu.

Terör örgütü PKK-YPG'nin roketli saldırılarına hedef olan Karkamış'ta inceleme yapan Ümit Özdağ'a vatandaşlar tepki gösterdi. Başta Suriyeliler konusunda olmak üzere aykırı açıklamaları ile bilinen Özdağ, Suriyelilerle ilgili açıklama yaptığı esnada vatandaşlardan sert uyarılar aldı. Vatandaşlar, "Bugün yapmayın, acımız var. Her siyasi partinin genel başkanı acımızı paylaşıyor. Bugün yapmayın" diyerek Özdağ'a tepki gösterdi. Kimi vatandaşlar ise yuhaladığı Özdağ'dan bir an önce ilçeyi terk etmesini istedi.

Tepkilerin artması üzerine Özdağ, polis ekiplerinin yoğun güvenlik tedbirleri ve partililerin arasında önce bir dükkana sığındı, ardından geniş güvenlik tedbirleri arasında ilçeden ayrıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zafer Partisi Ümit Özdağ PKK 3. Sayfa Haberler

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