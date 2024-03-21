Uludağ'da Aç Kalan Tilkileri Besleyen Vatandaşlar

Uludağ'da aç kalan tilkileri elleriyle besleyen vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Uludağ'da aç kalınca yola inen tilkiyi gören vatandaş, sevimli hayvanı elleriyle besledi. Aç kalan tilki, vatandaşın attığı ekmekleri yerken tilkiyi besleyen vatandaş o anları kamerası ile çekerek ölümsüzleştirdi.

Öte yandan, gece saatlerinde otomobiliyle Uludağ'dan inen başka bir vatandaş ise yolda gördüğü aç tilkiyi elleriyle besleyerek o anları kayda aldı. - BURSA