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Uludağ'da Aç Kalan Tilkileri Besleyen Vatandaşlar

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Uludağ'da aç kalan tilkileri elleriyle besleyen vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Uludağ'da aç kalınca yola inen tilkiyi gören vatandaş, sevimli hayvanı elleriyle besledi. Aç kalan tilki, vatandaşın attığı ekmekleri yerken tilkiyi besleyen vatandaş o anları kamerası ile çekerek ölümsüzleştirdi.

Öte yandan, gece saatlerinde otomobiliyle Uludağ'dan inen başka bir vatandaş ise yolda gördüğü aç tilkiyi elleriyle besleyerek o anları kayda aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uludağ 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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