Tuzla'da yanan fabrika böyle görüntülendi
İSTANBUL Tuzla'da Kocaeli sınırında bulunan bir fabrikada çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın anı dron ile kaydedildi ve görüntülerde alevlerin yükseldiği ve dumanların yükseldiği görülüyor.
Tuzla'da yanan fabrika böyle görüntülendi
İSTANBUL Tuzla'da Kocaeli sınırında bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın dron ile böyle görüntülendi.