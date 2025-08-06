Eskişehir'de Tatil Dolandırıcılığı

Eskişehir'de 30 yıldır sektörün içinde bulunan Mete Yılmaz, sahibi olduğu tatil acentesinin bilgilerini kopyalayan şahıs ya da şahısların kendi İBAN ve telefon numaralarını yazarak piyasanın altında ilanlarla dolandırıcılık yaptıklarının iddia etti. Yılmaz, birçok vatandaşın ucuza tatil planı yapmak için dolanıcıların tuzağına düştüğünü ve kendi işletmesinin itibarının zedelediğine değindi.

Eskişehir'de 30 yıldır tatil acentesi işleten Mete Yılmaz, eşine nadir rastlanan bir dolandırıcılığın içine, işletmesinin ismi karıştı. İddiaya göre Yılmaz'ın işletmesine ait yasal kayıtları ve sertifikaları içeren bilgileri, açtıkları siteye kaydeden şahıs ya da şahıslar, kendi telefon ve İBAN numaralarını bu bilgilerin olduğu sahte sitede paylaştı. Eskişehir'de hizmet veren işletmenin kurumsal bilgilerini kullanıp piyasanın çok altında fiyatlarla müşteri çeken dolandırıcılar bu yolla haksız kazanç elde ettiği iddia edildi. Dolandırıldığını anlayan müşteriler, işletmenin gerçek sahibini arayarak adeta hesap soruyor.

Dolandırıcıların pişkinliği şaşırttı

Konuyla alakalı İhlas Haber Ajansı muhabirine röportaj veren Mete Yılmaz ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Eskişehir Bölge Başkanı Özgür Ersoy, dolandırıcıya telefon ederek müşteri taklidi yaptı. Yapılan görüşme sonrasında verilen bilgilerin gerçek olmadığını ifade eden TURSAB Eskişehir Bölge Başkanı Ersoy'a, dolandırıcı pişkin bir şekilde, işletme sahibi Mete Yılmaz'ın patronları ve ortakları olduğunu söyledi. Yılmaz, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

"40 bin liralık otelin günlüğünü 10 bin liraya satıyor"

30 yıllık meslek hayatında ilk defa böyle bir olayın başına geldiğini anlatan Mete Yılmaz, "Moralimiz bozuluyor. Sonuçta insanları dolandırıyorlar. Siz gelmeden önce bir vatandaş aradı, 28 bin TL para yatırmış. Şimdi telefonlarını açmıyormuş, meşgule atıyormuş. Ben buradan halkımıza söylüyorum, turizm-seyahat acentelerine direkt müşteri olarak 40 bin liralık otelin günlüğünü 10 bin liraya satıyor gitsinler ve acente yetkilileri ile görüşsünler. Eğer bungalov veya tatil alacaklarsa bu işi kesinlikle internetten sağlamasınlar. Adamın internette telefon numarası var, 40 bin liralık otelin günlüğünü 10 bin liraya satıyor. Şimdi 30 bin TL bir indirim olmaz. Bütün Türkiye'de 40 bin TL ise orada nasıl 10 bin TL olur? Bu da üçkağıtçılık. İnsanlar da bunlara inanıyor" dedi.

"15 bin TL peşinat isteyip, geri kalanının otelde ödeneceğini söylüyorlarmış"

Dolandırıcı ile iletişime geçtiğini belirten Yılmaz, "Kendisini aradım, savcılığa vereceğimi söyledim. Pişkin pişkin güldü. Telefonda, 'Hiçbir şey yapamazsın. Bugün seninle, yarın başkasının adını kullanarak yaparım. Bizi yakalayamazlar' dedi ve kapattı. Hiç bilgimiz yok. Benim Eskişehir adresim yazıyor ama öte yanda Sakarya, Sapanca yazıyor. Kes, kopyala, yapıştır yapmış. Bazı insanlar beni aradı. 15 bin TL peşinat isteyip, geri kalanının otelde ödeneceğini söylüyorlarmış. İnsanlar arayıp soruyor, 'Ne yapalım' diyorlar. Ben de, 'Bunlar dolandırıcı, telefonu kapatın' diyorum. Bu 28 bin TL veren vatandaşa da, 'Hemen savcılığa gidin, suç duyurusunda bulunun. Hangi hesaba attıysanız İBAN numarasını da verin' dedim. Şimdi vatandaş gidip suç duyurusunda bulunacak. Kaç müşteri, kaç vatandaşın böyle dolandırıldığını bilmiyoruz. Bize ulaşan 2-3 kişi var" şeklinde konuştu.

"Yarı fiyatını görünce, 'Çok uygunmuş' diyerek alıyorlar"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Eskişehir Bölge Başkanı Özgür Ersoy ise şunları söyledi:

"Herhangi bir otelde ya da bungalovda tatilinizi geçirmek istiyorsanız Turizm Bakanlığı'na bağlı TURSAB logosu olan internet sitelerinden alışveriş yapmanız gerekiyor. Bu sizin bir güvenceniz oluyor fakat günümüzde özellikle bungalov ve yaz tatili satışlarında insanlar internete giriyorlar. Bakıyorlar, beğeniyorlar, resimlerini inceliyorlar ve yarı fiyatını görünce, 'Çok uygunmuş' diyerek alıyorlar. Biz kamuoyu oluşturarak bunu engelledik, TURSAB bilincini yaygınlaştırdık. Dolayısıyla, günümüzde tüketiciler işletmelerin TÜRSAB'a üye olup olmadığına bakıyorlar. Ancak, bu defa öyle bir ileriye gitti ki. Bu kişiler internette reklamlar veriyorlar. Hiç haberi olmayan bir seyahat acentesinin belge numarasını oraya yazıyorlar. Hatta, TURSAB'daki adresi, telefonu ve mail adresine kadar yazıyorlar. İnsanların güvenini kazanmak amacıyla bunları yapıyorlar fakat kendi telefon numaralarını kullanıyorlar, şahsi İBAN adreslerini veriyorlar."

"Buradaki şahsın cep telefonunu arayarak alıyorlar"

Mete Yılmaz'ın yaşadığı mağduriyete değinen Başkan Ersoy, sözlerinin devamında, "Mete beyin acentesi resmi, bunu bakanlık onaylıyor. Şirket logolarıyla beraber var. Fakat bu telefon Mete beye ait değil. Bir de TURSAB ile ilgili sorgu ekranı yapmışlar, tıkladığı zaman bizim şirket çıkıyor. O konuda sorun yok ama o numarayı arayarak almıyorlar. Buradaki şahsın cep telefonunu arayarak alıyorlar. Yani artık o kadar ileriye gitmişler. Buradaki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için en önemli şey, bir seyahat acentesinin TURSAB logosu ve belge numarası olmak zorunda. TURSAB adresinden bu belge numarasını girecekler. Bu işletme kime ait, hangi telefon numarası ve mail adresi olduğunu görebiliyorlar. Sadece oradaki telefondan ulaşıp rezervasyon yapmaları lazım" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR