Turgutlu'da traktörün altında kalan minik Eymen hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan İsmail Eymen Ö. kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, bugün öğlen saatlerinde Altay Mahallesi Şehitler Yolu üzerinde meydana geldi. 8 yaşındaki İsmail Eymen Ö., babası O.N.Ö. idaresindeki 45 RN 191 plakalı traktörden düştü. Bir anda neye uğradığını şaşıran baba O.N.Ö. traktörü durdurarak çocuğunun yanına koştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine götürülen minik Eymen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili emniyet ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - MANİSA