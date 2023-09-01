Tunceli'de Kendilerini Askeri Personel Olarak Tanıtan Dolandırıcılar Yakalandı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, kendilerini askeri personel olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran Y.D. ve İ.Y. isimli şahıslar yakalandı. İçlerinde küçükbaş hayvan ve satış fişlerinin bulunduğu araçta yapılan aramada, dolandırıcılık faaliyetlerine dair deliller ele geçirildi.

Tunceli'de kendilerini askeri personel olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran iki kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde Pülümür ilçesi Çobanyıldızı köyünde kendilerini askeri personel olarak tanıtan Y.D. ve İ.Y., Mehmetçik Vakfı adına yardım topladı. Vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen Y.D. ve İ.Y. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç, Çobanyıldızı köyü yol ayrımında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada, 2 adet küçükbaş hayvan ve birçok farklı dernek ismiyle düzenlenmiş satış fişi ele geçirildi. Y.D. ve İ.Y. gözaltına alınırken, konu ile ilgili Pülümür Cumhuriyet Savcılığı tarafından işlem başlatıldı. - TUNCELİ