TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Trafik Kazasında Yaralandı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı avukat Mehmet Fatih Kaya, aracıyla viraja sert girerek duvara çarptı. Kaya, yaşanan trafik kazasında yaralandı.

Kaza, 03.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı avukat Mehmet Fatih Kaya (35) idaresindeki 34 GYA 755 plakalı otomobil, Barış Caddesi üzerinden Ankara Yolu Caddesi'ne dönüş yapmak isterken, viraja sert girerek duvara çarptı. Kaya, çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kısa süreliğine yolu kapatırken, itfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışan Kaya'yı çıkardı. Kazada yaralanan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı avukat Mehmet Fatih Kaya, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya'nın bilincinin açık olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kısa süreliğine kapanan yol tekrardan ulaşıma açıldı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA