Trabzon'da yol verme kavgası: Bir kişi silahla vuruldu

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bugün trafikte yaşanan yol verme kavgası nedeniyle bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

Olay saat 13.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Sürmene ilçesi Yemişli Mahallesi mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan sürücü F.K. ile aynı yönde seyreden 53 ACK 571 plakalı otomobilin sürücüsü Bayram Tepegöz (35) arasında yol verme meselesinden ötürü tartışma yaşandı. F.K. tabancası ile Bayram Tepegöz'ün bulunduğu araca doğru ateş edip, kaçtı. Direksiyon başında karnından yaralanan Bayram Tepegöz araçtan güçlükle çıkarak yoldan geçen araç sürücülerinden yardım istedi. Yoldan geçenlerin çağrısı üzerine 112 ekipleri bölgeye gelerek yaralı sürücüyü ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan şüpheli araç sürücüsü F.K. polis ekipleri tarafından Maçka ilçesinde yol kontrolü sırasında yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON