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Tırın üzerinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tırın üzerinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da hurda boşaltmak için çıktığı tırın üzerinden düşerek ağır yaralanan 60 yaşındaki bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

TEKKEKÖY, SAMSUN (İHA) - Samsun'da hurda boşaltmak için çıktığı tırın üzerinden düşerek ağır yaralanan 60 yaşındaki bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir fabrikanın önünde 2 gün önce saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikaya getirilen hurda demir yüklü tırın üzerine çıkarak demirleri boşaltmak için tırın dorsenin kapağını açmak isteyen Sedat Coşkun (60), dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Coşkun, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sedat Coşkun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Sedat Coşkun'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Giresun'un Bulancak ilçesine gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi, Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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