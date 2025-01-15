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Tıraş bıçağıyla yüzünü kesen adam 213 bin lira tazminat kazandı

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Tıraş bıçağıyla yüzünü kazıyan bir adam, yaşadığı talihsiz olayın ardından 213 bin lira tazminat kazandı. Hayatını olumsuz etkileyen bu olayın ardından mahkemeye başvuran adamın talebi kabul edildi ve tazminat hakkı kazandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir mağazadan aldığı tıraş bıçağıyla yüzünü kesen Nick Silverthorn, firmanın hatalı olduğunu öne sürüp dava açtı.

Tıraş bıçağıyla yüzünü kesen adam 213 bin lira tazminat kazandı

48 yaşındaki Silverthorn, bir mağazadan ilk kez aldığı tıraş bıçağı kullandı. Silverthorn'un yüzünün iki tarafını da kesildi. Bıçaklarının hatalı olduğunu öne süren adam, firmaya dava açtı.

Tıraş bıçağıyla yüzünü kesen adam 213 bin lira tazminat kazandı

Tazminat davası açan Silverthorn, 6 bin 650 dolar kazandı. Kesiklerinin haftalarca iyileşmediğini ve iz kaldığını söyleyen Silverthorn, "Bunlar sıradan bir kesik değildi. Kanama dakikalarca durmadı." dedi. 20 yıldır tıraş olduğunu sözlerine ekleyen Silverthorn, "Hiç böyle bir şey yaşamadım" dedi.

Tıraş bıçağıyla yüzünü kesen adam 213 bin lira tazminat kazandı
Kaynak: Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAhmet Araç:

Ne tl üzerinden hesaplıyosunuz 6 bin dolar adamların 1-2 aylık asgeri ücreti, paramızın değeri olmadığı için rakamları büyütme admin

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Haber YorumlarıÇetin Sabuncuoğlu:

Burda olsa elinin gönyesini s2ym .. körmüsün nasıl becerdin kendin kesmeyi derlerdi

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

gavurlarda tazminat almak için sineğin yağını süzmek adettendir. :))

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Haber YorumlarıOmer Faruk Aydin:

Yüzde kalıcı iz %5 özürlülük oluşturur. Bu durumda çok daha fazlasını da alabilir. Örneğin yüzüyle hayatını kazanan bir sinema sanatçısında aynı durum olsa kazanacağı tazminat milyon dolarla olur... Hukuk ve hak bilen, hukuk sistemi olan ülkelerde işler mağdur olan kişi lehinde olur.

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Haber Yorumlarıyasar :

adamı piskobata çevirmiş

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