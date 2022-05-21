Tır, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı - Haberler

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Tır, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tır, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde aynı istikamete giden tır otomobile arkadan çarptı.

Antalya'nın Serik ilçesinde aynı istikamete giden tır otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi D400 karayolu Cumalı Kavşağı'nda saat 15: 20 sıralarında meydana geldi. Manavgat istikametine gitmekte olan Tayland asıllı Moliwon Pıtıtano'nun kullandığı 06 CGM 851 kiralık otomobile, Metin Tunçbilek idaresindeki 10 AS 027 plakalı tır arkadan çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Taylandlı sürücü Pıtıtano ile Çin uyruklu yolcu Zhao Yutong yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, kaza sonrası inceleme başlatırken, yabancı uyruklu şahıslara ait olan valizleri ve eşyaları polis otosuna yükledi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Antalya, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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