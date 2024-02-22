Testere ile odun keserken bacağını kesti

Testere ile odun keserken bacağını kesti

BURSA - İnegöl'ün Tuzla Mahallesinde motorlu testere ile odun kesen Erdoğan Ö. dalgınlık sonucu bacağını kesti.

Olay, İnegöl'ün kırsal Tuzla Mahallesinde meydana geldi. Erdoğan Ö. evinin bahçesinde motorlu testere ile odun kesmeye başladı. Bir anlık dalgınlık sonucu sağ bacağını kesti. Kanlar içinde kalan adam ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.