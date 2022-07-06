Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe - Haberler

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Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe

İçişleri Bakanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen J-İHA ve SİHA destekli Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman BUDAK operasyonunda, 2'si turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen J-İHA ve SİHA destekli Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman BUDAK operasyonunda, 2'si turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç Güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen J-İHA ve SİHA destekli Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman BUDAK Operasyonu'nda, Çatak ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensupları ile sağlanan temas neticesinde, JÖH ve Komando birliklerince 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.

"Etkisiz hale getirilen teröristin kimlikleri belli oldu"

Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van Çatak ilçesinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Argeş kod adlı Osman Yıldırımçakar adındaki terörist olduğu, diğer teröristin de Van ili Gürpınar ilçesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride aranan, Jiyan Eruh Miran kod adlı Şehmiran Karahan adındaki terörist olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma SİHA Van 3. Sayfa Haberler

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