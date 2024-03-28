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TEM Otoyolu'nda Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı, Bir Kişi Yaralandı

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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarparak takla attı. Araçta bulunan evli çiftten biri yaralandı.

İstanbul'dan Gümüşhane'ye giden İlyas Ç. idaresindeki 29 AR 426 plakalı Ford marka hafif ticari araç, önünde giden aracın yavaşlamasıyla TEM Otoyolu Yeniçağa mevkisinde kontrolden çıktı. Otoyolun sol şeridinde seyreden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Bariyerleri yerinden söken araç, refüjde takla attı. Kazada sürücünün eşi Emiş Ç. yaralandı, İlyas Ç. ise yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan araç içerisinde sıkışan Emiş Ç., itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, şehir merkezinde hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İtfaiye Bolu Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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