Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 13 Zanlı Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 13 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor. Aramalarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve para ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 13 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslerde ve otomobillerde arama yapıldı.

Aramalarda, 32 gram kokain, 311 gram metamfetamin, 100 sentetik ecza, 53 gram esrar, 410 uyuşturucu hap, 11 gram eroin, 60 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 910 lira ele geçirildi.

Adreslerde F.E, B.A, T.S, S.Ü, M.Z, M.C.U, V.N, O.E, O.K, G.D, F.B, L.K. ve C.A gözaltına alındı.