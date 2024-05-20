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Tekirdağ'da lastiği patlatılan araçta kaçak göçmenler ormana kaçtı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde lastiği patlatılarak durdurulan şüpheli araçtaki kaçak göçmen ve organizatörler ormana kaçtı. Operasyonda 1 araç, 2 organizatör ve 3 göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde lastiği patlatılarak durdurulan şüpheli araçtaki kaçak göçmen ve organizatörler ormana kaçtı.

Tekirdağ il Jandarma Komutanlığı Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ve Göçmen Kaçakçılığı İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte Saray ilçesine bağlı Sefaalan Mahallesinde kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda seyir halinde olan bir araç lastikleri patlatılarak durduruldu. Bunun üzerine araç içerisinde ki göçmenler ormanlık alana kaçtı.

Arazide yapılan arama sonucu 1 araç, 2 organizatör ve 3 göçmen yakalandı. Araç trafikten men edilerek yed-i Emin otoparkına çekildi. Kaçak göçmenler, işlemlerin sonra Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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