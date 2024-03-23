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Tekirdağ'da Kaçak Sigara Operasyonu: Binlerce Malzeme Ele Geçirildi

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Tekirdağ'da polis ekiplerince kaçak sigaraya yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda binlerce malzeme ile geçirilirken 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kaçakçılık Suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Polis ekiplerince Çorlu ve Saray ilçelerinde 4 ikamette yapılan aramalarda 320 bin adet dolu makaron, 4 bin adet adet gümrük kaçağı boş makaron, 50 kilo bandrolsüz tütün, 1475 adet kesilerek alınmış mükerrer kullanılacağı değerlendirilen TAPDK Bandrolü, 3 adet sigara sarma makinası, 4 adet kompresör ele geçirildi.

Olayda 4 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Tekirdağ Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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