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Tekirdağ'da kaçak sigara operasyonu

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaçak sigaraya yönelik düzenlenen operasyonda binlerce makaron ve tütün ele geçirildi.

Tekirdağ'da kaçak sigara operasyonu

Evin çatı katında tütün kurutma mekanizması

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaçak sigaraya yönelik düzenlenen operasyonda binlerce makaron ve tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik operasyonel çalışmalar sürüyor. Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 91 bin 120 adet boş makaron, 4 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 28 kilogram tütün, 250 adet boş sigara paketi, 2 adet makaron doldurma makinesi, 2 adet hava kompresörü ele geçirildi.

Polis operasyonunda malzemelerin genellikle evin gizli bölmelerine saklandığı ve evin çatı katında tütün kurutma mekanizması oluşturulduğu gözlendi.

Olayda 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Süleymanpaşa Tekirdağ Makaron 3.Sayfa Güncel Haberler

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