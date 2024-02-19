Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir şahsın ev ve aracında kaçak içki ele geçirildi. Operasyon sonucunda, mastika rakı ve şarap bulundu.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince Şarköy ilçesinde kaçak içki ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Şarköy Mursallı Mahallesi'nde ikamet eden S.Ö. isimli şahsın ev ve aracında arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda, 3 adet 1 litrelik mastika rakı, 1 adet 1.5 litrelik mastika rakı, 1 adet 5 litrelik pet şişe içerisinde şarap ele geçirildi. Şahıs ile ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ