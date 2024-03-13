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TCDD Genel Müdürlüğü Kocaeli ve Sakarya'da İlaçlama Çalışması Yapacak

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TCDD Genel Müdürlüğü, 15 Mart-29 Mart tarihleri arasında Kocaeli ve Sakarya il sınırları içindeki hat, gar ve istasyonları arasında ilaçlama çalışması yürütüleceğini duyurdu. İlaçlama çalışmasının insan ve hayvan sağlığına zararlı olabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

TCDD Genel Müdürlüğü, 15 Mart-29 Mart tarihleri arasında Kocaeli ve Sakarya il sınırları içindeki hat, gar ve istasyonları arasında ilaçlama çalışması yürütüleceğini duyurdu.

TCDD Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 15-21 Mart'ta Büyükderbent-Adapazarı, 22-28 Mart'ta Derince-Büyükderbent, 25-29 Mart'ta Gebze-Halkalı ile Arifiye-Pamukova gar ve istasyonları arasında ilaçlama çalışması yürütüleceği belirtildi. Yapılacak olan çalışmada kullanılacak ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğunun vurgulandığı açıklamada, "Belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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